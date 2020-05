Hertha BSC schorst Kalou na omstreden video

Terwijl Duitsland verdeeld is over de herstart van de Bundesliga, laat Kalou in de video zien hoe hij voor de training een conditietrainer de hand schudt. Vervolgens neemt de aanvaller in de kleedkamer ook onvoldoende afstand van zijn medespelers.

Salarisverlaging

Op de video van Kalou is ook te horen dat zijn ploeggenoot Vedad Ibisevic weinig voelt voor salarisverlaging. Ibisevic lijkt niet door te hebben dat hij wordt gefilmd.

Kalou filmt ook hoe zijn ploeggenoot Jordan Torunarigha een coronatest ondergaat. Een arts vraagt Kalou te stoppen met filmen, maar de Ivoriaan geeft daar geen gehoor aan.

Excuses

Hertha BSC benadrukt dat het gedrag van Kalou ontoelaatbaar is. De aanvaller uit Ivoorkust heeft zich inmiddels voor zijn video verontschuldigd. „Het spijt mij als ik de indruk heb gewekt dat ik het coronavirus niet serieus neem”, stelt hij op de website van zijn club uit Berlijn.

„Ik bied mijn excuses aan, want het tegendeel is waar. Ik maak mij vooral veel zorgen om de mensen in Afrika, waar de medische zorg lang niet zo goed is als in Duitsland. Ik dacht gewoon niet na en was blij dat al onze testen negatief waren”, verklaart Kalou. „Ik verontschuldig mij ook aan iedereen die in de video te zien is en niet wist dat ik aan het streamen was.”

Het contract van Kalou bij Hertha BSC loopt aan het einde van dit seizoen af.