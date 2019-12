Liverpool reist (natuurlijk) met Van Dijk en Wijnaldum naar WK clubs

Behalve de geblesseerde Braziliaanse middenvelder Fabinho, die tot na de jaarwisseling is uitgeschakeld vanwege een enkelblessure, gaat ook Joël Matip niet mee.

De verdediger kampt met hardnekkige knieklachten. „Joël herstelt, maar het gaat niet zo snel als we hadden gehoopt”, zei Klopp eerder in de week over Matip, die eind oktober voor het laatst in actie kwam.

Liverpool treedt in Qatar op 18 december aan in de halve finale van het WK voor clubs. Een dag eerder spelen de ’achterblijvers’ in eigen land tegen Aston Villa voor de League Cup. De Nederlandse jeugdinternational Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever gaan niet mee naar Qatar, maar zullen tegen Aston Villa een kans krijgen.