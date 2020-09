KNVB en FC Emmen alsnog om tafel over veelbesproken shirtsponsor

Bij dat gesprek is volgens een woordvoerder van de bond onder anderen KNVB-directeur Eric Gudde aanwezig. FC Emmen overweegt naar de rechter te stappen om het verbod van de KNVB op de sponsordeal aan te vechten.

De club uit Drenthe dacht in EasyToys, een groothandel in seksspeeltjes, een nieuwe hoofdsponsor te hebben gevonden. De KNVB besloot vorige week om de deal, die Emmen naar verluidt een half miljoen per jaar oplevert, af te wijzen. De bond noemt het „niet gepast” om op wedstrijdkleding sponsoruitingen te tonen „die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie.” Het kwam de KNVB op veel kritiek te staan.

FC Emmen overweegt het besluit bij de rechter aan te vechten, maar gaat eerst in gesprek met de KNVB. De ploeg van trainer Dick Lukkien speelde de eerste twee competitiewedstrijden zonder shirtsponsoring. Emmen verkoopt online wel al shirts met daarop de naam van EasyToys. Er zijn inmiddels ruim 1200 exemplaren besteld en Emmen heeft de verkoopperiode daarom met twee dagen verlengd.