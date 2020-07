Oud-voetbalprof Leonne Stentler: ’Ik kan een voorbeeld zijn voor meiden’

Leonne Stentler (m) is samen met Redouane Makraou (l.) deze zomer in de weer om de jeugd zoveel mogelijk te laten sporten. Ⓒ RICHARD MOUW

AMSTERDAM - De warme zon zorgt voor bezwete kinderkopjes in de pannakooi van het Calvijn College in Amsterdam. Door de corona-pandemie gaan veel kinderen niet op vakantie deze zomer. Een saaie zomer is niet nodig want YUSS zorgt voor een actieve voetbalzomer. YUSS (Youth Urban Summer Sport, red.) is een straatvoetbalinitiatief waar kinderen dezer dagen hun hart mee kunnen ophalen. YUSS is nu neergestreken in Amsterdam-West.