Schaker Giri wint weer op Tata Steel Chess

En dat nog wel tegen twee angstgegners waar hij overall een negatieve score tegen heeft. Eerst werd de wereldkampioene Yifan Hou op de pijnbank gelegd. In een langdurig dame-eindspel schatte zij in tijdnood de overgang naar een gepointeerd pionneneindspel verkeerd in. Na een kleine zes uur spelen legde zij de koning om ten teken van overgave.

Vervolgens versloeg Giri overtuigend ex-wereldkampioen Vladimir Kramnik. Die zette de partij origineel op en al snel waren beide spelers op eigen vernuft aangewezen. Die bewuste afwijking van gebaande paden was natuurlijk door Kramnik goed voorbereid. Giri reageerde alert en ondanks een versplinterde pionnenstructuur hield hij de teugels in handen. Kramnik bezweek uiteindelijk onder de constante druk. Een beter begin kan Giri zich niet wensen, maar dertien ronden is een lange weg te gaan. En de concurrentie zit hem op de hielen. Zowel wereldkampioen Magnus Carlsen als Viswanathan Anand en Shakryiar Mamedyarov volgen op een half punt.

In de Challengersgroep herstelde Lucas van Foreest zich goed van het broederverlies tegen Jorden door een doorwrochte overwinning op de jeugdwereldkampioen Aryan Tari. Voorlopig zit Jorden in de kopgroep met 1,5 punt en doen de andere drie Nederlanders Erwin l’Ami, Benjamin Bok en Lucas van Foreest met 50% goed mee.