Eerbetoon aan Lara van Ruijven in Thialf

In en rond ijsstadion Thialf zal woensdagavond 22 juli een laatste eerbetoon plaatsvinden voor Van Ruijven. Het lichaam van de wereldkampioene op de 500 meter is afgelopen weekeinde teruggekeerd in Nederland. Woensdagavond wordt ze met een rouwauto vervoerd naar Thialf. Daar zal ze in het schaatsstadion een ronde maken over het ijs waar ze jaren trainde.

„Het is de bedoeling dat Lara daar rond 19.45 uur aankomt”, meldt schaatsbond KNSB. „Waarna de auto in de schaatstempel een laatste ronde zal maken over het ijs waarop zij de afgelopen dertien jaar vrijwel dagelijks haar sport bedreef.”

In Thialf zullen haar teamgenoten van de shorttrackploeg een erehaag vormen. Vrienden, fans en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om ditzelfde buiten het stadion te doen. Na dit laatste bezoek aan Thialf zal Van Ruijven worden overgebracht naar het Westland, waar zij haar jeugd doorbracht tot ze voor haar shorttrackloopbaan naar Heerenveen verhuisde.

De familie van Van Ruijven zal in besloten kring afscheid van haar nemen.