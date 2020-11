Max Verstappen: ’Het was beangstigend, die vlammenzee’

Verstappen vervolgt vlak na de race, waarin hij tweede werd achter winnaar Lewis Hamilton. „Je ziet die rode vlag en die vlammen en je weet niet wat er is. Er was een hoop vuur te zien. Gelukkig kon hij uit de auto komen en was hij oké. Hopelijk wordt hij snel beter.”

De Red Bull-coureur was duidelijk over de Halo. „Ik was er eerst op tegen omdat ik het lelijk vond, maar vandaag heeft het een leven gered. Niet normaal.”

Formule 1-team Haas meldde dat Grosjean brandwonden heeft opgelopen aan zijn hand en enkels, maar verder in orde is. Hij is met een ambulance naar het medische centrum gebracht voor behandeling van zijn brandwonden en voor verder onderzoek.

De vlammenzee na de crash van Haas-coureur Romain Grosjean. Ⓒ BSR Agency

Over de race kon Verstappen niet heel veel zeggen. „Je probeert dicht bij Lewis te blijven, maar we waren niet agressief genoeg met onze strategie en onze pitstops. we hadden het als team zijnde beter kunnen doen.”

"Als je 30 of 40 seconden achter je teamgenoot zit, is niet echt goed hè?"

Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, completeerde met een derde plek het podium. Toch had de Limburger daar ook nog wel wat over te zeggen: „Als je 30 of 40 seconden achter je teamgenoot zit, is niet echt goed hè?!. Dat mag ik toch gewoon eerlijk zeggen?”, aldus Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

