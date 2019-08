Van Dijk: ’Elke ochtend vraag hoe erg pijn is’

Een dag van wat minder pijn kan nog steeds een dag van groot sportief geluk zijn, zo bewijst Ellen van Dijk met haar vierde EK-titel tijdrijden. Ⓒ ANP

Het goud dat wederom om haar nek bungelde, leek vanzelfsprekend, maar mocht misschien wel een klein wonder worden genoemd. De dagelijkse twijfels vanaf het moment dat Ellen van Dijk uit bed stapt, grijpen haar elke keer weer bij de strot. Ook gisteren in Alkmaar was het afwachten of de helse pijnen in haar rug te verdragen waren, om zo haar vierde opeenvolgende Europese titel tijdrijden te veroveren.