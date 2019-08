De ’wonderboys’ van Jaap Stam zorgen voor vuurwerk in De Kuip

De spelers van Feyenoord bejubelen de vierde goal van Luciano Narsingh (uiterst rechts). Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Renato Tapia stond exact een maand geleden met zijn land Peru tegen Brazilië in de finale van de Copa America. Op het moment dat hij dacht als een held te kunnen terugkeren in Rotterdam, wachtte hem geen applaus maar een vertrekpremie. Hij maakte er geen gebruik van en gisteravond kreeg hij in De Kuip alsnog een staande ovatie.