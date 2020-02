Live: AZ thuis op achterstand tegen LASK Linz

Arne Slot Ⓒ Reuters

Ajax en AZ vervolgen donderdagavond het internationale avontuur met een optreden in de knock-outfase van de Europa League. De landskampioen uit Amsterdam ging met 2-0 onderuit bij Getafe, vanaf 21.00 uur is het de beurt aan AZ. De Alkmaarders ontvangen LASK Linz, dat in de groepsfase nog boven PSV eindigde.