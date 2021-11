Virgil van Dijk: ’Ik ben zo trots, we hebben het gewoon geflikt’

Het is verdiend, we hebben bijna niks weggegeven. Voor mijn gevoel eigenlijk helemaal niks”, straalde de captain na afloop bij de NOS. „We moesten een reactie laten zien na afgelopen zaterdag en dat hebben we gedaan. Natuurlijk kunnen er heel veel dingen beter, maar het resultaat was het belangrijkste. We gaan naar Qatar!”

„Ik ben uitermate trots op deze ploeg. Het kan lastig zijn te spelen met het idee dat elke fout fataal kan zijn, maar we hebben het ook omarmd. Ik kan niet voor iedereen praten, maar ik had er heel veel zin in. We hebben echt karakter getoond, het was niet makkelijk om snel te schakelen na de 2-2 in Montenegro, maar we hebben het geflikt.”

De aanvoerder, die het afgelopen EK miste door een zware knieblessure, betreurde de afwezigheid van de fans. „Ik vond het heel jammer dat de bondscoach er op afstand was en de fans er helemaal niet waren. We gaan het binnen goed vieren. Ik kan niet wachten op het WK.”