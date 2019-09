Wiebes gepasseerd voor WK wielrennen

Door het afhaken van Ellen van Dijk na een ernstige valpartij in de Boels Ladies Tour kwam er nog een plek in de acht vrouwen tellende selectie vrij. In eerste instantie leek de 20-jarige Wiebes met twee ritzeges en de tweede plek in de Ladies Tour de aangewezen persoon om alsnog aan de selectie toe te worden gevoegd. Gunnewijk kiest echter voor Floortje Mackaij, die in dienst van de ploeg zal rijden.

Nederland heeft een ijzersterke selectie met titelverdedigster Anna van der Breggen, veelvoudig wereldkampioene Marianne Vos, voormalig wereldkampioene Chantal Blaak, meervoudig wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten, Europees kampioene Amy Pieters, Lucinda Brand, Demi Vollering en dus Mackaij.