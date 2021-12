Steven Berghuis: ’Cor Pot heeft het mij heel moeilijk gemaakt’

Bij aanvang bij De Kuip werd de spelersbus van Ajax opgewacht door honderden supporters van Feyenoord. Dat gebeurde ook toen Berghuis nog aanvoerder van de club uit Rotterdam was. Maar nu was de sfeer nog grimmiger dan in de afgelopen jaren. En dat had weer alles te maken met de beladen overgang van de voormalige aanvoerder van Feyenoord naar Ajax.

Supporters van Feyenoord gooiden zwaar vuurwerk naar de bus van Ajax en zochten de confrontatie met de massaal aanwezige politie, die een waterkanon inzette. Berghuis toonde na de wedstrijd een beetje begrip voor zijn oude supporters. „Zij worden zo erg beïnvloed door berichtgeving”, zei hij. „Natuurlijk nemen zij het mij niet in dank af. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, maar ik kan het ze ook niet echt kwalijk nemen. Je leest ook zoveel dingen die niet waar zijn. Ik moet een grote jongen zijn en heb deze stap gezet. Maar dingen worden soms extra aangezet.”

Berghuis dankbaar

Berghuis werd afgelopen zomer na zijn vertrek naar Ajax zo ernstig bedreigd dat hij aangifte deed bij de politie. Op een muurschildering in de Rotterdamse wijk Crooswijk werd hij afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust, in gestreepte kampkleding met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Meerdere mensen zijn hiervoor inmiddels aangehouden.

Bekijk ook: Ajax in matige Klassieker net te sterk voor Feyenoord

Berghuis erkende dat hij zich de afgelopen weken wel eens heeft afgevraagd of het allemaal wel goed zou aflopen op zijn dertigste verjaardag in Rotterdam. „Soms houd je je hart vast. Maar ik ben Ajax, Feyenoord en de begeleidende politie enorm dankbaar dat het zo is gegaan.”

Cor Pot

Uiteindelijk genoot Berghuis ook nog wel een beetje van zijn tijdelijke terugkeer naar Rotterdam. „Het is toch wel heel speciaal om hier terug te komen, ook al is het in een andere setting”, zei hij voor de camera van ESPN. „Met veel mensen heb ik een hartstikke goede band.”

„Vorig jaar verloren we meer dan we wonnen, in de hele ploeg zat een beetje frustratie”, doelde Berghuis op zijn laatste seizoen bij Feyenoord. „Ook door mensen die zich de laatste weken in de media hebben geroerd. Dan bedoel ik Cor Pot, die heeft het mij wel heel moeilijk gemaakt”, zei hij over de assistent van hoofdtrainer Dick Advocaat bij Feyenoord. „Ik wilde het niet zeggen, maar ik doe het toch. Bij Feyenoord was er vorig jaar heel veel frustratie, die is er nu niet. Dat zie je, ze zijn allemaal opgeleefd.”