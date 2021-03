Een kijkje in het hoofd van PSV-goalgetter Eran Zahavi: ’Succesvol zijn is een obsessie’

Eran Zahavi Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Eindelijk ziet Nederland de echte Eran Zahavi (33). De Israëlische spits vouwt de handen met grote regelmaat weer tot pistooltjes bij PSV; zijn manier van juichen. Hij is de scherpschutter die hij voor de winterstop niet kon zijn. De man die in eigen land de status heeft van Cristiano Ronaldo geeft een kijkje in zijn hoofd. Dat van een bijna maniakale professional, met een obsessie voor succes en goals.