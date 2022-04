Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-aanvoerster kijkt vooruit naar finale tegen Ajax Mandy van den Berg: ’KNVB-beker winnen maakt succes van seizoen’

Door Jeroen Kapteijns

Mandy van den Bergaan het woord tijdens de persconferentie voor de bekerfinale tegen Ajax. Ⓒ ProShots

EINDHOVEN - Niet alleen de mannen van PSV en Ajax strijden in het paasweekeinde om de KNVB-beker, maar ook de vrouwenteams van beide clubs. Die treffen elkaar op Tweede Paasdag in De Goffert. Voor PSV vrouwen moet bekerwinst het seizoen een beetje redden, want in de competitie doen ze niet meer mee om het kampioenschap.