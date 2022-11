Van der Poel begint komend weekend aan veldritseizoen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van der Poel maakt rentree in wereldbeker veldrijden Hulst

10.59 uur: Mathieu van der Poel opent zondag zijn veldritseizoen in de wereldbeker. De Nederlandse wielrenner verschijnt aan de start van de cross in het Zeeuwse Hulst. Hij is opgenomen in de selectie van bondscoach Gerben de Knegt.

De voormalig wereldkampioen veldrijden maakt deel uit van de veertien-koppige mannenselectie van De Knegt, die evenveel deelnemers bij de vrouwen selecteerde. Bij de vrouwen ontbreekt nog Annemarie Worst.

Van der Poel kwam voor het laatst in wedstrijdverband in actie in de Ronde van Veneto op 12 oktober. Hij gaf op na materiaalpech. Het was zijn eerste koers sinds zijn aanhouding eind september in Australië voorafgaand aan de WK wielrennen.

Van der Poel verliet de wegwedstrijd op de WK kort na de start, nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht. Dat gebeurde omdat hij twee meisjes die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen, waarbij een van hen licht gewond was geraakt. De Nederlander kreeg een boete van omgerekend 1000 euro wegens mishandeling.

"Ik denk dat we allemaal benieuwd zijn naar de rentree van Mathieu in het veld", zegt bondscoach De Knegt. "Dat geldt zeker ook voor Mathieu zelf. Je hebt als veldrijder bij je eerste cross vaak even de tijd nodig om de technische vaardigheden weer op te pakken, maar ik heb er wel vertrouwen in dat Mathieu snel weer die routine gaat krijgen."

Het parcours moet Van der Poel liggen, meent de bondscoach. "Al moeten we wel afwachten of het weer nog van invloed gaat zijn op de ondergrond daar. Maar is die ronde zoals de afgelopen jaren, dan liggen er mooie afdalingen in, wat loopwerk en enkele snelle stukken. Dat is zeker iets waar Mathieu zich thuisvoelt."

De Knegt memoreerde nog even aan de wereldbekerzege van Puck Pieterse afgelopen zondag in Overijse. Ze was na Fem van Empel en Shirin van Anrooij de derde Nederlandse winnares in het toonaangevende circuit. "Een mooie zege, die eraan zat te komen, gezien haar prestaties van de afgelopen weken. Daarmee opnieuw de kracht van Nederland in de breedte bij de vrouwen onderstrepend", aldus de bondscoach.

Worst is nog altijd geblesseerd. Wereldkampioene Marianne Vos is ook afwezig in Hulst, maar zij gaf eerder al aan even geen veldritten te rijden.

Irving viert terugkeer na schorsing met winst voor Nets in NBA

07.45 uur: Basketballer Kyrie Irving heeft zijn terugkeer bij Brooklyn Nets na een schorsing van acht wedstrijden gevierd met een overwinning. Hij maakte 14 punten in het duel met Memphis Grizzlies, dat de Nets wonnen met 127-115.

Irving mocht acht wedstrijden niet meedoen als straf voor een bericht op zijn sociale media waarin hij een film met antisemitisch gedachtegoed promootte. Coach Jacque Vaughn van de Nets was blij dat hij Irving weer kon inzetten. "Mijn boodschap aan hem was dat hij zich vanaf nu moet concentreren op basketbal. Daar gaat het om", aldus Vaughn.

Kevin Durant was topschutter bij de Nets met 26 punten. Topscorer aan de zijde van de Grizzlies was Dillon Brooks mer 31 punten.

Golden State Warriors boekte zijn eerste uitzege van het seizoen. De regerend kampioen van de NBA won in Houston met 127-120 van Houston Rockets. Klay Thompson was uitblinker bij de Warriors met 41 punten. Stephen Curry kwam tot 33 punten.