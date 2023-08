Erik ten Hag met Manchester United onderuit tegen flitsend Tottenham Hotspur

United en Spurs maakten er een aantrekkelijke start van de wedstrijd van. Ten Hag liet keeper André Onana telkens opvallend ver voor zijn doel staan om een bijdrage te leveren aan de opbouw. Bij de thuisploeg liet het vertrek van topschutter Harry Kane zich amper voelen. De club creëerde kans na kans.

Gedurende de eerste helft schreeuwde alles en iedereen bij Manchester United om een strafschop, toen Tottenham-verdediger Cristian Romero een schot van Alejandro Garnacho tegen de hand kreeg. Na tussenkomst van de VAR werd besloten geen penalty te geven.

Sarr er als de kippen bij

Vlak na de rust kwam Tottenham op voorsprong. Dejan Kulusevski kwam opstomen vanaf rechts, gaf de bal voor en Pape Sarr was er van dichtbij als de kippen bij om de bal tegen de touwen te jagen. Niet veel later was Antony namens United dichtbij. Zijn inzet spatte uiteen op de paal.

United bleef aandringen. Een kopbal van Casemiro werd katachtig uit de bovenhoek gered door Guglielmo Vicario. Niet veel later stond de doelman ook op de goede plek bij een inzet van Bruno Fernandes.

Het was juist Tottenham dat later in de tweede helft de score verdubbelde. Lisandro Martinez werkte de bal in het eigen doel, waardoor Ten Hag zijn eerste nederlaag van het seizoen leed.

Liverpool wint ondanks rood MacAllister

De bevrijdende 3-1 van Diogo Jota wordt gevierd. Ⓒ ANP/HH

Liverpool heeft voor het eerst dit seizoen een Premier League-wedstrijd gewonnen. Met Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis werd Bournemouth met 3-1 aan de kant gezet. Dit ondanks een rode kaart voor Alexis MacAllister na een klein uur spelen.

De wedstrijd begon spectaculair. Al binnen een minuut leek Bournemouth op voorsprong te komen, maar Jaidon Anthony stond buitenspel. Amper twee minuten later was het wel raak, toen Antoine Semenyo de bal voor zijn voeten kreeg en diagonaal raak schoot. Liverpool raakte kort daarna de lat via een kopbal van Van Dijk, maar verder viel op hoe ongeconcentreerd sommige spelers waren. Onder anderen doelman Alisson Becker en Trent Alexander-Arnold maakten grote fouten. Laatstgenoemde leidde met zijn actie ook de 0-1 in.

Langzaam begon Liverpool beter te spelen en het was Luiz Diaz die na de bal voor zichzelf op te wippen al vallend scoorde. Tien minuten voor rust kwamen The Reds ook op voorsprong. Na een makkelijk gegeven strafschop miste Mohamed Salah eerst nog, maar hij was er als de kippen bij om de rebound in te schieten.

Liverpool leek zich na rust weer in de problemen te werken, toen zomeraankoop MacAllister rood kreeg na een onbesuisde actie. Niet lang daarna werd het echter toch 3-1 voor de tien van de thuisploeg. Diogo Jota was er als de kippen bij om een rebound binnen te tikken.

Bij Bournemouth, waar Milos Kerkez en Marcos Senesi een basisplaats hadden, kwam Justin Kluivert nog in het veld, maar de invaller wist niets meer aan de score te veranderen.