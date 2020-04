Alejandro Valverde ziet het restant van wielerseizoen somber in

Zo laat hij merken aan de Spaanse krant El Mundo. De Spanjaard ziet het somber in, ondanks het feit dat de UCI de nieuwe wielerkalender heeft gepresenteerd. „Ik vind het vooral belangrijk dat de Tour gereden wordt”, aldus Valverde. „Maar als je kijkt naar hoe de situatie nu is en hoe het zich ontwikkelt, dan weet ik niet wat er allemaal gaat gebeuren.”

Valverde kan niet wachten op het moment dat hij weer op de fiets kan stappen en de wind in zijn gezicht kan voelen. De vraag is echter of dat dit jaar nog zal gebeuren. „Ik zie het niet gebeuren dat er dit jaar nog gereden wordt. Aan het begin van de quarantaine had ik dat gevoel niet. Als ik zie hoe alles loopt, dan krijg ik steeds meer het gevoel dat dit een verloren seizoen is.”

Ondanks een wat pessimistische blik moet de renner van Movistar fit blijven. „Ik zorg goed voor mijzelf en train op de roller. Het is allemaal met weinig motivatie, omdat - zolang alles onzeker is - ik geen doelen voor mijzelf kan stellen.”

De Spanjaard gaat nog in op de verplaatsing van de start van de Tour, dat mogelijk in het voordeel kan spelen voor kanshebbers op de eindzege, zoals Chris Froome en Tom Dumoulin. „De Tour, maar ook de Giro en Vuelta zullen heel atypisch worden, met veel verrassende resultaten.”