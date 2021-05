Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen (28) zwaargewond na fietsongeval

Schaatsen

TU Delft: mogelijk geen wereldrecord Thialf zonder meewind

Het zou zomaar kunnen dat er in Thialf geen wereldrecord was geschaatst als er geen meewind stond. Dat is de conclusie van TU Delft, die op verzoek van de directie van Thialf onderzoek deed naar de vermeende ’meewind’ in de ijstempel in Heerenveen.