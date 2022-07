Waar houdt het op voor Djokovic met Nadal op omvallen?

Wielrennen

Annemiek van Vleuten voor derde keer eindwinnares Giro Donne

Annemiek van Vleuten heeft voor de derde keer in haar loopbaan de Giro Donne gewonnen. De Nederlandse van de ploeg Movistar had een veilige voorsprong in het algemeen klassement en hoefde zich voor de tiende en laatste etappe over vlakke wegen weinig zorgen meer te maken. De rit werd in Padova gewon...