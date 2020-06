Sportminister Martin van Rijn. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De miljoenensteun waar het betaald voetbal reikhalzend naar uitkijkt, zorgt voor een worsteling in politiek Den Haag. Betrokkenen verwachten dat een akkoord over het zogenoemde ’Deltaplan’ dan ook nog even op zich laat wachten.