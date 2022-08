Vitesse vecht zich tegen RKC naar eerste punt van het seizoen

Vitesse kwam vrijdag met een statement, dat in de eerste week van september de nieuwe eigenaar bekend wordt gemaakt, maar dat er wel financiële ruimte is om in de slotdagen van de transferwindow de deze zomer uitgeholde selectie te versterken. Dat goede nieuws werd gevolgd door een behoorlijke wedstrijd tegen RKC.

Na de 0-4 thuisnederlaag tegen SC Heerenveen had Vitesse-trainer Thomas Letsch zijn team op twee posities aangepast. Ryan Flamingo kwam in de ploeg ten koste van Tomas Hajek. De huurling van Sassuolo fungeerde bij absentie van de nog altijd geschorste Sondre Tronstad als controlerende middenvelder, een rol die vorige week was vervuld door Melle Meulensteen, maar die was nu weer een van de drie centrale verdedigers. Voorin vormde Thomas Buitink ditmaal een spitsenduo met Nikolai Baden Frederiksen. Dat ging ten koste van Toni Domgjoni. De immer gepassioneerde Buitink zorgde met zijn werklust voorin voor leven in de brouwerij.

Basisplaatsen Nieuwpoort en Jozefzoon

Aan Waalwijkse zijde speelde in vergelijking met de wedstrijd tegen Feyenoord Lars Nieuwpoort in plaats van Dario Van den Buijs en had Lennerd Daneels plaats gemaakt voor oud-PSV’er Florian Jozefzoon, die deze zomer na avonturen in Engeland en Frankrijk bij zijn oude club RKC is teruggekeerd. Voor heel wat RKC’ers was het bezoek aan Arnhem bijzonder. De spelers Patrick Vroegh, Julian Lelieveld en Yassin Oukili hebben een verleden bij Vitesse evenals trainer Joseph Oosting.

Het zat ditmaal aan Arnhemse zijde organisatorisch beter in elkaar dan in de vorige wedstrijd. De jonge Flamingo vulde zijn rol heel behoorlijk in, was rustig aan de bal en hield zijn positie in het algemeen goed. De oud-jeugdspeler van Almere City, die gehuurd is van het Italiaanse Sassuolo, speelde een volwassen partij.

Vitesse domineerde, maar het was RKC dat in eerste instantie de betere kansen kreeg. De defensie van Vitesse is erg kwetsbaar en dat bleek wel weer toen Jozefzoon zomaar vrije doortocht kreeg van Ferro. De 2,04 meter lange Vitesse-doelman Kjell Scherpen wist het lobje van Jozefzoon onschadelijk te maken. Scherpen toonde ook zijn kwaliteiten bij een schot van Oukili, maar had even later geen antwoord op een lobje van Jozefzoon. Na balverlies van Enzo Cornelisse op het middenveld stond het niet goed bij Vitesse en Ferro liet zijn tegenstander Jozefzoon ook weer heel gemakkelijk weglopen.

Benfica-niveau

Bij Ferro rijst de vraag hoe het mogelijk is dat die ooit de kleuren van Benfica heeft verdedigd. De lange Portugese verdediger is allerminst een betrouwbare mandekker en heeft daarnaast ook nog eens voortdurend ruzie met de bal. De opdracht voor technisch directeur Benjamin Schmedes is duidelijk voor het restant van de transferwindow. Vitesse heeft dringend één à twee betrouwbare centrumverdedigers nodig en spits met scorend vermogen.

Wittek en Jozefzoon. Ⓒ ProShots

De achterstand door het doelpunt van Jozefzoon kwam snoeihard aan bij Vitesse, dat de eerste drie competitiewedstrijden ruim had verloren (met de doelcijfers 3-12) en bepaald niet bulkt van het vertrouwen. Een kopbal van Melle Meulensteen, deze zomer van RKC overgestapt naar Vitesse, werd knap gepareerd door zijn voormalige ploeggenoot Etienne Vaessen. En ook schoten van Maxi Wittek en Million Manhoef leverden geen succes op.

Vitesse kwam sterk uit de kleedkamer en Manhoef en uit de rebound Frederiksen waren dicht bij de gelijkmaker, maar Vaessen hield met kunst- en vliegwerk zijn doel schoon. Een paar minuten later stond het 0-2 voor RKC na een doeltreffende vrije trap van Iliass Bel Hassani en zakte de sfeer in het Gelredome ver onder nul.

Wedstrijd kantelt

Vitesse-trainer Thomas Letsch greep in en bracht de afgelopen week aangetrokken Brighton-huurling Kacper Kozlowski en spits Mohamed Sankoh voor Buitink en de falende Ferro. Het bleken goede ingrepen, want de wedstrijd kantelde in het voordeel van Vitesse. Na een diepe pass van Kozlowski legde Sankoh de bal met het hoofd terug op Matus Bero die kon doortikken naar Frederiksen. Die werd vervolgens in het duel licht beroerd door Shawn Adewoye, een actie waar scheidsrechter Pol van Boekel een strafschop in zag. De penalty werd benut door captain Matus Bero.

Vitesse was los en vrij snel lag ook de gelijkmaker erin. De jonge Flamingo kopte uit een corner de 2-2 tegen het net. Vitesse ging volle bak voor de overwinning en Sankoh was nog dicht bij de 3-2 maar de huurling van Stuttgart stuitte op Vaessen en vlak voor tijd miste diezelfde Sankoh voor open doel. De ploeg van Letsch verzuimde dan wel de verdiende overwinning te pakken, maar dat de hatelijke nul is afgeschud is een grote opluchting voor de Arnhemmers.