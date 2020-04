’Spugen moet bestraft worden met geel’

In Nederland wordt er dit seizoen niet meer gevoetbald. Dat besluit hebben andere voetbalbonden in Europa nog niet genomen. Velen willen liever de competitie afmaken, als alle maatregelen nageleefd kunnen worden.

Als er weer gevoetbald kan worden, zullen clubs, bonden en spelers regelingen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Lege stadions, in quarantaine gaan, op reguliere basis testen zijn enkele voorbeelden. Daar wil Michel D’Hooghe, hoofd van de medische commissie van de FIFA, nog wat aan toevoegen.

„Als we weer willen dat er gevoetbald kan worden, dan moeten we zoveel mogelijk risico’s zien te voorkomen”, aldus D’Hooghe tegen The Daily Telegraph. De Belg doelt op het feit dat spelers tijdens een wedstrijd vaak spugen. „Door op het veld te spugen vergroot je de kans op verspreiding van het virus. Dat moet afgestraft worden, met een gele kaart bijvoorbeeld.”

Van een definitieve hervattingen is er in de grote competities (Engeland, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk) nog geen sprake. Wel hebben enkele clubs de deuren van hun trainingscomplex weer open gedaan. Vooralsnog blijft het bij individuele -en kleine groepstrainingen.