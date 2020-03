Sport Kort: Is LeBron James besmet met coronavirus?

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Zuid-Amerika wil in september beginnen aan kwalificatie WK

08.09 uur: De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol hoopt in september te kunnen beginnen aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De kwalificatie zou eigenlijk deze maand van start gaan, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld. Het Conmebol-bestuur besloot tijdens een vergadering, die via videoverbinding werd gedaan, om bij de mondiale federatie FIFA het verzoek in te dienen om in september te kunnen beginnen.

Komende week zouden alle landen twee kwalificatiewedstrijden spelen. In september stonden speelronde drie en vier op het programma. Dat schuift nu allemaal iets op vanwege het coronavirus, dat vooralsnog in Zuid-Amerika slechts enkele slachtoffers heeft geëist. De vier beste landen uit de kwalificatie plaatsen zich voor het WK van 2022 in Qatar, de nummer 5 speelt een intercontinentale play-off.

Olympische Spelen: Olympisch vuur gearriveerd in Japan

04.13 uur: De olympische vlam is vrijdag vanuit Griekenland gearriveerd in Japan. Het vliegtuig met aan boord de fakkel landde op een luchtmachtbasis in Matsushima, in het noordoosten van het land. Twee olympisch kampioenen uit Japan, worstelaarster Saori Yoshida en judoka Tadahiro Nomura, namen het lantaarntje in ontvangst waarin de vlam tijdens de vlucht had gezeten. Ze ontstaken daarmee weer een grotere vlam op de luchtmachtbasis.

Bij de ontvangstceremonie voor het olympisch vuur, dat vorige week op traditionele wijze was ontstoken in het Griekse Olympia, mocht vanwege het coronavirus amper publiek aanwezig zijn. „Het was de bedoeling dat kinderen hier de vlam zouden verwelkomen”, zei Yoshiro Mori, hoofd van het Japanse organisatiecomité. „Maar vanwege de veiligheid hebben we besloten het zonder hen te doen. Dat was een zware beslissing. We doen er alles aan om een veilig evenement te organiseren.”

De vlam wordt de komende dagen op diverse plekken in de prefectuur Miyagi getoond. Voor deze regio is gekozen om de wederopbouw te tonen van de gebieden die zijn verwoest door de tsunami van 11 maart 2011, gevolgd door het ongeval bij de kerncentrale in Fukushima. Volgende week donderdag start in Fukushima officieel de fakkeloptocht, die de titel ’Hoop verlicht onze weg’ draagt en op 24 juli moet eindigen in het Olympisch Stadion van Tokio tijdens de openingsceremonie van de Spelen. Belangstellenden is verzocht de estafetteoptocht door Japan via een livestream te volgen en niet langs de route te gaan staan.

Basketbal: Twee spelers LA Lakers besmet met coronavirus

02.26 uur: Twee basketballers van Los Angeles Lakers zijn besmet met het coronavirus en in quarantaine geplaatst. Dat heeft het Amerikaanse team van sterspeler LeBron James donderdag bekendgemaakt.

Het basketbalteam maakte niet bekend wie de twee geïnfecteerde spelers zijn. Ze zijn op aanraden van gezondheidsdeskundigen getest na een wedstrijd tegen Brooklyn Nets op 10 maart. Vier spelers van dat team, onder wie Kevin Durant, testten positief op het longvirus.