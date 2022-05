Zure smaak aan zoete zege in Giro d’Italia voor vader winnende De Bondt

„Eigenlijk zijn we nog nooit naar een grote koers van hem in het buitenland gaan kijken. We dachten dat dit misschien wel hét moment kon zijn omdat hij al had aangegeven dat deze rit wel iets voor hem zou zijn”, zegt vader Jan. De twee vertrekken voor een roadtrip van 1.200 kilometer met overnachting in Colmar. „’s Ochtends had Dries nog gevraagd of we er wel zouden geraken. We moesten toegeven dat het nipt zou worden, maar we hebben ook meteen gezegd dat hij zich zeker niet moest inhouden en dat heeft hij blijkbaar niet gedaan.”

Een lange file aan de Gotthardpas en de Italiaanse verkeersdrukte maken uiteindelijk dat het tweetal Treviso niet op tijd bereikt. „Op twintig kilometer van de aankomst hebben we op onze gsm de ontknoping gevolgd. Ik denk dat het taferelen waren zoals in de ploegleiderswagen.” Uiteindelijk rijden ze alsnog naar Treviso om Dries in de armen te vallen tijdens een interview. „Op een kilometer van de finish hebben we onze wagen ergens achter gelaten en zijn we beginnen te lopen. Een vriendelijke politieman heeft ons tot aan de aankomst begeleid. We wisten het, hè. Als Dries een droom heeft, dan hoef je tegen hem echt niet te zeggen dat het moeilijk wordt of onmogelijk is. Als hij tien seconden zijn benen kan stilhouden, heeft hij een goeie spurt. Waaaw, dit gaan we toch eens duchtig vieren. Ook al hebben we de aankomst niet kunnen meemaken, we balen zeker niet dat we deze trip hebben ondernomen.”