Video: Fabio Jakobsen valt ritwinnaar en ploegmaat Mark Cavendish in de armen

Cavendish was sneller dan Jasper Philipsen en Andre Greipel, en is meteen de nieuwe leider. Het was zijn eerste zege in 1.159 dagen.

Cavendish viel na afloop zijn ploegmakker Fabio Jakobsen in de armen:

Cavendish was dolgelukkig na zijn eerste zege in meer dan drie jaar. De sprinter van Deceuninck - Quick-Step stond droog sinds 8 februari 2018 en was na enkele mindere jaren in de afgelopen weken al een paar keer dicht bij de overwinning. In de tweede etappe van de Ronde van Turkije was het dan eindelijk raak.

Speciaal

„Het is ongelofelijk”, reageerde Cavendish. „Het voelt heel goed om weer een winnaar te zijn. Ik ben dat gevoel nooit zat.” De sprinter passeerde net voor de streep de Belg Jasper Philipsen. „Shane Archbold bracht me verder dan een dag eerder. Alvaro Hodeg leidde me in de laatste kilometer. Ik bedank Deceuninck - Quick-Step voor de kans om terug te keren tot deze zege.”

„Het is geweldig”, aldus Jakobsen na afloop. „Het is speciaal voor mij om hier terug te zijn. En dan Mark zien winnen, dat is heel mooi. Hij vecht al sinds de start van het seizoen voor deze overwinning, hij is écht gemotiveerd. Ik heb niet veel kunnen helpen, maar toch een beetje en zoveel ik kon. Het is fantastisch dat hij wint, hij verdient het want hij is een grote kampioen.”

Motivatie

Jakobsen rijdt zijn eerste koers sinds zijn val en pakt alles naar eigen zeggen stap voor stap. „Er zijn nu al mensen die mij vragen wanneer ik opnieuw ga sprinten. Laat me vooral eerst een rittenkoers uitrijden en mijn vorm opnieuw opbouwen. Toen ik crashte, stond ik op het niveau van Mark en het zit er nog steeds in. Het vraagt alleen wat tijd om het opnieuw te vinden. Tot dan ga ik iedereen proberen te helpen. Dat motiveert mij ook, het is gewoon fijn om opnieuw wielrenner te zijn.”

De tweede rit in Turkije had net als een dag eerder start en finish in Konya, nu na 145 kilometer. Philipsen begon de sprint vroeg en sloeg een gaatje, maar Cavendish haalde eerst Greipel in en passeerde de Belg van Alpecin-Fenix net voor de meet.

Jakobsen

Voor Cavendish is het de eerste overwinning sinds zijn zege op 8 februari 2018 in de Dubai Tour. Na de finish werd hij dus direct gefeliciteerd door Jakobsen, die in de Ronde van Turkije zijn rentree maakt na de zware val in augustus vorig jaar. Jakobsen zat in de finale nog in het peloton, maar liet het in de laatste kilometers lopen.

Cavendish neemt door zijn zege ook de leiding in het klassement over van De Kleijn. De twee wielrenners staan in tijd gelijk, maar door zijn laatste zege is de Brit de nieuwe leider.

’Trots dat ik in oude wolf geloofde’

De 35-jarige Cavendish zei vorig jaar na afloop van Gent-Wevelgem geëmotioneerd dat het misschien wel zijn laatste koers was geweest. Kort daarop gaf hij aan nog niet te willen stoppen. Hij kreeg voor dit jaar een contract bij Deceuninck - Quick-Step, de ploeg van manager Patrick Lefevere, waar hij ook reed van 2013 tot en met 2015.

Voor Lefevere en Deceuninck-Quick-Step was het alweer zege nummer zestien van het seizoen. Lefevere was dan ook door het dolle heen: „Zo trots dat ik in een oude wolf geloofde.”

Cavendish won in het verleden dertig etappes in de Tour de France, vijftien in de Giro d’Italia en drie in de Ronde van Spanje. De sprinter werd in 2011 in Denemarken wereldkampioen en won in 2009 Milaan-Sanremo. Vorige week werd hij in de Scheldeprijs nog geklopt door Philipsen en moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Ook eindigde hij al twee keer dit jaar als tweede.