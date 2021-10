Sport

Keniaanse politie pakt echtgenoot doodgestoken atlete Agnes Tirop op

De Keniaanse politie heeft de echtgenoot van de vermoorde atlete Agnes Tirop gearresteerd. Tirop werd woensdag dood aangetroffen in haar woning in het dorp Iten in Kenia. De echtgenoot werd opgepakt in de Keniaanse kuststad Mombasa.