Ongekend: Yankees-shirt van legende Babe Ruth levert 5 miljoen euro op

Overigens stond het oude record ook op naam van Ruth. Zo werd in 2012 al eens een shirt van hem voor om en nabij vier miljoen euro verkocht. Ruth wordt in de Verenigde Staten als één van de grootste sporters uit de geschiedenis gezien.

Het geveilde shirt is uit de periode van eind jaren 20. In die tijd zette hij ook het recordaantal homeruns, dat tot 1961 in de geschiedenisboeken stond, neer. Hij was de eerste honkballer die 60 homeruns in één seizoen (1927) liet aantekenen. Tussen 1926 en 1931 sloeg Ruth elk seizoen minimaal 45 homeruns en maakte hij van de New York Yankees de meest succesvolle ploeg. Uiteindelijk nam hij in 1935 bij de Boston Braves afscheid van zijn zo geliefde honkbal.

Ruth overleed in 1948 aan kanker. Hij werd 53 jaar oud.