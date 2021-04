Tottenham Hotspur ontslaat José Mourinho

In een reactie laat voorzitter Daniel Levy het volgende weten: „José en zijn technische staf hebben een aantal van onze meest uitdagende tijden als club meegemaakt. José is een echte professional die een enorme veerkracht heeft getoond tijdens de pandemie. Op persoonlijk niveau heb ik met veel plezier met hem samengewerkt. Ik betreur dat het niet is gelopen zoals we ons hadden voorgesteld. Hij zal hier altijd welkom zijn en we willen hem en zijn technische staf bedanken voor hun bijdrage. ”

De club van Oranje-international Steven Bergwijn werd onlangs uitgeschakeld in de Europa League door Dinamo Zagreb. Na een zege van 2-0 in eigen stadion verloor Tottenham vorige maand de return in Kroatië met 3-0.

Mourinho is een van de meest succesvolle trainers ter wereld. Hij won de Champions League met FC Porto en Internazionale. De Portugees ging eind 2019 aan de slag bij Tottenham, als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino. Onder zijn leiding eindigde de ploeg vorig jaar als zesde in de Engelse competitie.

Het ontslag van de trainer komt in een uiterst belangrijke week voor de ’The Spurs’. Zondag treden de Londenaren aan voor de League Cup-finale tegen Manchester City en kan er voor het eerst sinds 2008 weer een prijs worden gepakt. Woensdag komt de ploeg ook nog in actie voor de Premier League-wedstrijd tegen Southampton.