Sportkledinggigant Nike breekt met Mason Greenwood

Greenwood werd later op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek is lopende. Hij werd aanvankelijk gearresteerd en in hechtenis genomen op verdenking van verkrachting en mishandeling. Later kwamen daar ook nog de beschuldigingen van seksuele agressie en doodsbedreigingen bij.

Ook Manchester United ondernam al stappen door de speler te schorsen.

Greenwood genoot zijn jeugdopleiding op Old Trafford en maakte in 2019 zijn debuut in de hoofdmacht. Zijn huidige contract loopt nog tot 2025. Hij werd ook al eens geselecteerd voor het Engelse elftal.

