Blunderende doelman zit Internazionale dwars in Serie A

Inter blijft door de nederlaag op 72 punten staan, twee minder dan koploper AC Milan. Er volgen nog vier speelronden in de Italiaanse competitie.

De titelverdediger was nog wel vroeg op voorsprong gekomen bij Bologna. Met De Vrij en Dumfries in de basis zette Inter druk en Ivan Perisic zorgde al in de 3e minuut voor de openingstreffer. Bologna, waar Jerdy Schouten de hele wedstrijd speelde, kwam nog in de eerste helft via een kopbal van Marko Arnautovic op 1-1.

In de tweede helft zocht Inter naar een tweede doelpunt, maar ging het aan de andere kant mis. Doelman Radu trapte in de 81e minuut mis bij een teruggespeelde bal. Nicola Sansone was alert en profiteerde. Ook in de lange extra tijd konden de bezoekers niet meer scoren.

Atalanta hield na een een punt over aan de wedstrijd tegen Torino: 4-4. Na de openingstreffer van Antonio Sanabria van Torino kwam de ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer op 2-1 door treffers van Luís Muriel (strafschop) en De Roon.

Door twee benutte strafschoppen van Sasa Lukic en een eigen doelpunt van Remo Freuler liep Torino uit naar 2-4. Atalanta kwam toch nog terug. Mario Pasalic scoorde op aangeven van Muriel, die met zijn tweede strafschop zelf voor de gelijkmaker zorgde. Teun Koopmeiners was niet fit en ontbrak bij de club uit Bergamo.

Atalanta komt door het gelijkspel op 55 punten, één minder dan Lazio en Fiorentina. De club uit Florence had eerder op de avond thuis met 4-0 verloren van Udinese. Pablo Marí, Gerard Deulofeu, Walace en Iyenoma Udogie scoorden voor Torino, waar Bram Nuytinck de hele wedstrijd speelde en Marvin Zeegelaar op de bank bleef.