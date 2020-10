Ron Jans heeft het nieuwe FC Twente razendsnel op de rails gekregen

Danilo scoort namens FC Twente op spectaculaire wijze. Naast de huurlingen spelen de tukkers tegen Willem II met vijf zelf opgeleide spelers in de basiself. Ⓒ ANP/HH

TILBURG - De vrijwel volledige metamorfose die FC Twente deze zomer onderging, heeft de club goed gedaan. Het nieuwe FC Twente is het seizoen overtuigend begonnen en vindt zich na vijf duels zonder nederlaag terug in de bovenste regionen. Ook Willem II, de nummer 5 van het vorige seizoen, moest er in eigen huis aan geloven: 0-3.