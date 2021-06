Live EK: Oekraïne loopt snel weg bij Noord-Macedonië

Voor beide landen staat er vandaag heel wat op het spel, want ze verloren allebei hun openingswedstrijd. Willen de ploegen zicht houden op een ticket voor de volgende ronde, dan zullen er vandaag punten gepakt moeten worden.

Volg het duel met doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken:

Denemarken - België

18.00 uur staat de clash tussen Denemarken en België op de rol. De voorbereiding op deze wedstrijd wordt uiteraard nog overschaduwd door het drama met Christian Eriksen. De grote vraag is dan ook of de Denen mentaal in staat zijn om de situatie van hun ploeggenoot even te parkeren. De ploeg van Kasper Hjulmand weet dat winnen vandaag noodzakelijk is om uitschakeling te voorkomen.

De Rode Duivels weten dat ze bij een overwinning verzekerd zijn van de volgende ronde.

