Video: Is dit einde carrière voor Feyenoorder Lucas Pratto?

„Hij lag in de kleedkamer en ik heb hem alleen een hand kunnen geven”, zegt Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen. „Er viel niet veel te zeggen.”

Dick Advocaat zag vanuit de dug-out, zo’n zeventig meter verder aan de andere kant van het veld, niet wat er precies gebeurde. Maar hij kreeg wel door dat Pratto meteen op hulp schreeuwde en niet meer zelf overeind kon komen.

Lucas Pratto raakt geblesseerd bij een actie op Davy Klaassen of Ajax. Ⓒ HH/ANP

De Zuid-Amerikaanse spits en vroegere ploegmaat van Lionel Messi bij Argentinië, kwam als invaller in het veld met nog dik tien minuten te spelen. Pratto kwam niet in het stuk voor, en besloot een beetje wanhopig op Klaassen af te gaan toen die in de slotminuut de bal had. Zijn sliding leek woest en klungelig, waarbij ook nog eens de punt van zijn schoen in het gras blijft steken. Daarna gleed hij met het volle gewicht over zijn eigen onderbeen en voet heen. Daarbij kwam zijn voet 180 graden de andere kant uit te staan.

De beelden gingen al direct de wereld over en worden vooral in Zuid-Amerika als vreselijk schokkend ervaren. Pratto wordt over een paar weken 33 jaar en leek al op zijn retour. Als hij een lang revalidatietraject in gaat, kan dit wel eens het einde van zijn carrière betekenen. Pratto is door Feyenoord niet gekocht, maar gehuurd van River Plate en zou over vier weken sowieso terugkeren naar Argentinië.