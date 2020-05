Video: Memphis traint en scoort in Olympisch Stadion

Op zijn twitteraccount laat de aanvaller van Olympique Lyon via een filmpje zien hoe hij in Amsterdam een loop-, dribbel- en afwerkoefening doet. Depay herstelt nog altijd van de kruisbandblessure die hij in december vorig jaar opliep en die hem mogelijk het EK had gekost.

Consternatie

Met het verplaatsen van het EK van komende zomer naar die van 2021 is de aanvaller van Oranje in elk geval op tijd fit, maar Depay is de afgelopen maanden zeker niet ’uit the picture’ geweest. Depay zorgde voor veel consternatie door zijn foto’s en video’s met een lijgerwelp op zijn social media-kanalen.

Europees voetbal

Ook is het afwachten hoe de sportieve toekomst van de 26-jarige aanvaller eruit ziet. Het contract van Depay bij Olympique Lyon loopt nog tot de zomer van 2021 door, maar de kans is aanwezig dat de voormalig PSV’er volgend seizoen geen Europees voetbal speelt als hij bij de Franse club blijft. Lyon heeft de niet afgemaakte Ligue 1 besloten op de zevende plaats en zou daardoor naast een Europees ticket grijpen.

Olympique Lyon kondigde vorige week aan daar niet mee akkoord te gaan.