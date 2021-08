Premium Het beste van De Telegraaf

Op glas ijs Schaatsers riskeren 21 dagen (!) quarantaine bij bezoek aan Winterspelen van Peking

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

In februari 2022 moet het op deze plek gebeuren voor de Nederlandse schaatsers die zich plaatsen voor de Winterspelen van Peking. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De Zomerspelen van Tokio zijn nog maar net geëindigd of de Winterspelen van Peking (4-20 februari 2022) staan alweer voor de deur. Begin oktober gaat het schaatsseizoen van start met een testevenement in China en krap vier maanden later wordt het olympisch vuur ontstoken. Hoe gaat het er allemaal uitzien in een wereld die nog steeds wordt gedomineerd door reisbeperkingen en strikte bubbels?