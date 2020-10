Club Brugge verzwakt naar Champions League-start

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Club Brugge verzwakt naar Rusland door coronavirus

17.16 uur: Club Brugge treedt dinsdag in Rusland verzwakt aan tegen FC Zenit voor de Champions League. Doelman Simon Mignolet, verdediger Odilon Kossounou en aanvaller Michael Krmencik hebben een positieve coronatest afgelegd. Ook directeur Vincent Mannaert heeft het longvirus opgelopen. Het viertal is in quarantaine gegaan.

Mignolet deed zaterdag nog de gehele wedstrijd mee tegen Standard Luik. Ook Kossounou en Krmencik waren actief in dat duel. Vooral het wegvallen van de sterke doelman Mignolet is een domper voor de ploeg van de Nederlanders Ruud Vormer en Noa Lang. Reservekeeper Ethan Horvath zal in St. Petersburg zijn plaats waarschijnlijk innemen.

Skiën: Noor Braathen eerste winnaar wereldbeker mannen

14.52 uur: De Noorse skiër Lucas Braathen mag zich de eerste winnaar bij de mannen noemen in de wereldbeker van deze winter. Hij was de beste op de reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden. Braathen bleef na twee manches de Zwitser Marco Odermatt vijf honderdsten voor. De Zwitser Gino Caviezel eindigde als derde.

De Noor Henrik Kristoffersen, vorig jaar winnaar van de wereldbeker reuzenslalom, kwam niet verder dan de vijfde plaats in de openingsrace. Zijn landgenoot Aleksander Aamodt Kilde, die vorige winter de algemene wereldbeker veroverde, ging onderuit in de eerste manche.

Toeschouwers waren vanwege de coronamaatregelen niet welkom op de piste in Sölden.

De Italiaanse Marta Bassino was zaterdag de eerste winnaar in de wereldbeker bij de vrouwen. Ook voor de vrouwen stond er een reuzenslalom op het programma.

Voetbal: Vitesse mist drie spelers door corona

14.42 uur: Vitesse moet drie spelers missen in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag door positieve coronatesten, onder wie twee basisspelers. Nadat Danilho Doekhi al positief getest was bij Jong Oranje, zijn daar Thomas Bruns en Million Manhoef bijgekomen.

Vitesse heeft in totaliteit al dertien positieve gevallen gehad. Eerder was er een corona-uitbraak in de technische staf en medische staf, die acht man betrof onder wie hoofdtrainer Thomas Letsch.

Naast Doekhi, Bruns en Manhoef hebben ook de spelers Hilary Gong en Jacob Rasmussen al positieve tests afgelegd. Rasmussen keert in Den Haag terug in de basis na zijn absentie door corona en datzelfde geldt voor Sondre Tronstad, die is hersteld van een blessure. Daan Huisman en Armando Broja, die in de basis begint in plaats van de niet helemaal fitte Oussama Darfalou, maken hun debuut in de basis.

Bij ADO Den Haag staat voormalig Vitesse-speler Lassana Faye in de basis. De routiniers Michiel Kramer en John Goossens beginnen op de bank.

Motorsport: Tweede zege op rij Lowes in Moto2, Bendsneyer 21e

14.41 uur: De Britse motorcoureur Sam Lowes heeft voor de tweede keer op rij een race in de Moto2 gewonnen. Hij zegevierde in de Grote Prijs van Aragón in Spanje. Enea Bastianini finishte als tweede en nam de leiding over in het kampioenschap van zijn landgenoot Luca Marini, die door een crash uitviel. Bo Bendsneyder arriveerde als 21e.

Lowes profiteerde van een late val van de Italiaan Marco Bezzecchi. Die reed aan de leiding toen hij onderuit ging op zijn machine en de Brit vrije doorgang gaf naar de zege. Lowes steeg naar de tweede plaats in de tussenstand van het WK. Marini zakte naar de derde plaats.

Bendsneyder startte vanaf de zeventiende plek, maar de Rotterdammer reed een moeizame race waarin hij niet naar voren wist op te rukken.

De 19-jarige Spanjaard Jaume Masia won op Motorland Aragón de race in de Moto3. Hij is de honderdste coureur in het WK wegrace die wint op een motor van het Japanse merk Honda. De Spanjaard Albert Arenas kwam als zevende over de finish, maar behield toch de leiding in het kampioenschap van de lichtste klasse.

Voetbal: Aanvaller Welbeck naar Brighton & Hove

13.46 uur: Danny Welbeck vervolgt zijn carrière in de Premier League bij Brighton & Hove Albion. De 29-jarige aanvaller is transfervrij overgekomen van Watford. De 42-voudig Engels international heeft voor één jaar getekend bij de club, waar ook onder anderen Joël Veltman en Davy Pröpper onder contract staan.

Welbeck speelde in het verleden ook voor Manchester United en Arsenal. Blessures hebben hem vaak teruggeworpen. Toch is coach Graham Potter blij met zijn aanwinst. „Hij heeft een onbetwiste staat van dienst, is snel en technisch zeer goed. Hij zal onze aanvalslinie versterken”, aldus Potter. Welbeck speelde mede door zijn blessures sinds 2018 geen interland meer.

Autosport: Nederlandse race-succes in Amerika

11.28 uur: Renger van der Zande heeft met het team van Wayne Taylor Racing de Petit Le Mans gewonnen. Het is voor de Nederlandse autocoureur de tweede keer in drie jaar tijd dat hij de tien-uursrace in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap op zijn naam schrijft.

Van der Zande profiteerde optimaal van een clash in de absolute slotfase tussen Ricky Taylor en Pipo Derani, die elkaar met nog ruim tien minuten op de klok van de baan ketsten. De inlopende Van der Zande werd zodoende de lachende derde.

Met zijn teamgenoten Ryan Briscoe en Scott Dixon (vijfvoudig IndyCar-winnaar) gaat Van der Zande aan de leiding in het IMSA-kampioenschap. Er zijn nog twee races te gaan. In de LMP2-klasse op Road Atlanta ging de zege naar het team van Starworks Motorsports, met de debuterende Nederlander Job van Uitert. Nick Catsburg eindigde in de GTLM-klasse als tweede.

Honkbal: Tampa Bay Rays naar World Series na zege op Astros

09.51 uur: De honkballers van Tampa Bay Rays hebben de World Series bereikt. De honkballers wonnen het zevende duel in de finale van de American League met 4-2 en beslisten daarmee de best-of-seven-serie. In de finale treft Tampa Bay Rays de winnaar van het duel tussen Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers.

De Rays hadden eerder een voorsprong van 3-0 weggegeven. In het zevende duel kwamen de honkballers van Tampa Bay al snel aan de leiding door een homerun van Randy Arozarena, goed voor twee punten. Mike Zunino sloeg in de tweede slagbeurt meteen nog een homerun erachteraan. Twee punten van de Astros in de achtste inning konden de nederlaag niet meer voorkomen.

Voor Tampa Bay Rays is het de tweede keer dat ze de finale van de World Series bereiken. In 2008 werden ze in de finale met 4-1 verslagen door de Philadelphia Phillies.

Los Angeles Dodgers heeft een zevende duels afgedwongen in de National League. De honkballers uit Los Angeles wonnen met 3-1 van de Atlanta Braves, waardoor de stand in de best-of-seven-serie op 3-3 is gekomen.

De Dodgers liepen in de eerste inning uit naar 3-0 door homeruns van Corey Seager en Justin Turner en een score van Max Muncy. Kenley Jansen gooide de wedstrijd in de negende inning uit voor de Dodgers.

In de nacht van zondag op maandag volgt het beslissingsduel. De winnaar begint op dinsdag in Arlington in Texas aan de World Series tegen de Tampa Bay Rays.