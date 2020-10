Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: Nederlandse race-succes in Amerika

11.28 uur: Renger van der Zande heeft met het team van Wayne Taylor Racing de Petit Le Mans gewonnen. Het is voor de Nederlandse autocoureur de tweede keer in drie jaar tijd dat hij de tien-uursrace in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap op zijn naam schrijft.

Van der Zande profiteerde optimaal van een clash in de absolute slotfase tussen Ricky Taylor en Pipo Derani, die elkaar met nog ruim tien minuten op de klok van de baan ketsten. De inlopende Van der Zande werd zodoende de lachende derde.

Met zijn teamgenoten Ryan Briscoe en Scott Dixon (vijfvoudig IndyCar-winnaar) gaat Van der Zande aan de leiding in het IMSA-kampioenschap. Er zijn nog twee races te gaan. In de LMP2-klasse op Road Atlanta ging de zege naar het team van Starworks Motorsports, met de debuterende Nederlander Job van Uitert. Nick Catsburg eindigde in de GTLM-klasse als tweede.

Honkbal: Tampa Bay Rays naar World Series na zege op Astros

09.51 uur: De honkballers van Tampa Bay Rays hebben de World Series bereikt. De honkballers wonnen het zevende duel in de finale van de American League met 4-2 en beslisten daarmee de best-of-seven-serie. In de finale treft Tampa Bay Rays de winnaar van het duel tussen Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers.

De Rays hadden eerder een voorsprong van 3-0 weggegeven. In het zevende duel kwamen de honkballers van Tampa Bay al snel aan de leiding door een homerun van Randy Arozarena, goed voor twee punten. Mike Zunino sloeg in de tweede slagbeurt meteen nog een homerun erachteraan. Twee punten van de Astros in de achtste inning konden de nederlaag niet meer voorkomen.

Voor Tampa Bay Rays is het de tweede keer dat ze de finale van de World Series bereiken. In 2008 werden ze in de finale met 4-1 verslagen door de Philadelphia Phillies.

Los Angeles Dodgers heeft een zevende duels afgedwongen in de National League. De honkballers uit Los Angeles wonnen met 3-1 van de Atlanta Braves, waardoor de stand in de best-of-seven-serie op 3-3 is gekomen.

De Dodgers liepen in de eerste inning uit naar 3-0 door homeruns van Corey Seager en Justin Turner en een score van Max Muncy. Kenley Jansen gooide de wedstrijd in de negende inning uit voor de Dodgers.

In de nacht van zondag op maandag volgt het beslissingsduel. De winnaar begint op dinsdag in Arlington in Texas aan de World Series tegen de Tampa Bay Rays.