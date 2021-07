Epke Zonderland ligt eruit in Tokio

Voor Epke Zonderland blijft het bij zijn vierde deelname bij één optreden op de Spelen. De Friese specialist, de olympisch kampioen van Londen 2012, zag zijn oefening beoordeeld met een score van 13,833. Daarmee staat hij na één van de drie startgroepen al achtste op de geschoonde lijst. Van de drie Chinezen en drie Russen voor hem valt er één af omdat per toestelfinale maar twee turners uit één land kunnen deelnemen.

Voor Zonderland (35) komt er wellicht een einde aan een carrière waarin hij vier keer deelnam aan de Spelen. Behalve het goud in Londen, met een historische oefening, was hij finalist in Peking (2008) en Rio (2016). Ook werd hij drie keer wereldkampioen: in 2013, 2014 en 2018.

Zonderland zei eerder in de week deelname aan de WK, eind oktober in Japan, niet helemaal uit te sluiten. Gezien zijn moeizame weg naar de Spelen, gehinderd door aanhoudende gezondheidsklachten, lijkt dat niet waarschijnlijk. Zonderland, afgestudeerd arts, wil beginnen aan een vervolgopleiding voor sportarts. Na afloop schatte hij de kans op WK-deelname op "1 tot 5 procent".

Zonderland geeft Bart Deurloo een knuffel. Ⓒ René Bouwman

Bart Deurloo mag wel hopen op een plaats bij de beste acht, die over anderhalve week terugkeren voor de strijd om de medailles. De Rotterdammer turnde een goede oefening met onder meer een combinatie van twee vluchtelementen. Deurloo kwam uit op een score van 14,400. Daarmee lijkt een finaleplaats reëel al is het afwachten wat de concurrentie doet.

Wat het optreden van beide Nederlandse turners waard is zal pas later op de dag blijken. Pas om 14.30 uur zijn alle turners in actie gekomen.