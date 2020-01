Feyenoord heeft geen geld meer, maar wil nog een middenvelder

Dat zei technisch directeur Frank Arnesen maandag bij de presentatie van de Slowaakse spits Robert Bozenik, die een contract voor 4,5 jaar ondertekende. „Feyenoord is gezond, maar er is nu geen geld meer voor transfers. We zullen creatief moeten zijn, huren is de enige optie”, aldus Arnesen.

Bozenik wordt bij Feyenoord langzaam gebracht. „Hij is pas 20 jaar, dit is de eerste stap in het buitenland voor hem”, zei de technisch directeur. „We hebben intensief contact met Robert gehad. Hij is een hele goede en nuchtere jongen met veel ambities. Meerdere clubs wilden hem hebben, maar hij heeft bewust voor Feyenoord gekozen. Hij wil stap voor stap vooruit in zijn carrière.”

Arnesen zei maandag ook dat hij binnenkort om de tafel gaat met Dick Advocaat. „Ik ben heel erg blij met wat Dick tot nu toe gedaan heeft en dat hij ons midden in het seizoen heeft geholpen. Maar we gaan pas later naar volgend seizoen kijken”, aldus Arnesen.

De 72-jarige Advocaat volgde eind oktober de opgestapte Jaap Stam op. Feyenoord pakte tot dusverre 23 punten in een ongeslagen reeks van negen competitiewedstrijden en steeg van de twaalfde naar de derde plaats.

