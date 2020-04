Liverpool-icoon Kenny Dalglish in ziekenhuis met corona

Volgens het protocol van de NHS (Engelse gezondheidszorg) worden patiënten met infecties standaard getest op het coronavirus. Dalglish, die zowel speler als trainer van Liverpool is geweest, testte positief op het virus. Dalglish behoort tot een kwetsbare groep ouderen als het om het virus gaat.

Drie Europa Cups I

De man die als speler drie keer de Europa Cup I won en in totaal twintig hoofdprijzen veroverde met Liverpool, werd verteld dat hij voorlopig in het ziekenhuis moet blijven omdat artsen willen zien of hij vooruitgang boekt. Dalglish zou geen ernstige klachten hebben, zoals andere patiënten die met het coronavirus besmet zijn, wel hebben.

De familie van Dalglish heeft vrijdagavond de aanhang van Liverpool gevraagd om ’Sir Kenny’ de privacy te geven die hij nodig heeft om zijn ziekte te boven te komen in deze periode. „Sir Kenny werd opgenomen vanwege een infectie. Onverwacht kwam daar het coronavirus bovenop”, aldus het statement van de familie. „Sir Kenny had eerder al geruime tijd in quarantaine verbleven, omdat hij dit veiliger achtte voor zichzelf en zijn familie.”

Kenny Dalglish overhandigt de huidige sterspeler Mo Salah één van zijn afgelopen seizoen verdiende onderscheidingen. Ⓒ Reuters

Ongekende uitdaging

Dalglish heeft zijn familie gevraagd om dankbaarheid te laten blijken aan de artsen en verpleegkundigen die hem op dit moment verzorgen en er alles aan doen om hem weer gezond te krijgen. „Hij staat voor een ongekende uitdaging in deze periode”, zo besluit de familie.

Dalglish is een van de absolute sterren in de historie van Liverpool. Hij maakte 172 doelpunten in 515 wedstrijden voor de Reds tijdens een dertienjarige carrière als profvoetballer. Vijf doelpunten maakte hij als speler-trainer. Als coach leidde hij Liverpool naar drie landstitels, twee FA Cups en de League Cup.

Goede band met Kuyt

Veel Nederlandse spelers die bij Liverpool hebben gespeeld, bewaren warme herinneringen aan Dalglish. Zo heeft Dirk Kuyt een goede band met hem, maar ook de huidige Nederlandse topvoetballers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum gaan goed met de voormalige vedette van Liverpool om.

Van Dijk vertelde recent aan De Telegraaf nog hoe Dalglish als een echte ambassadeur van de club meereist naar Europese wedstrijden en hoe de oud-voetballer hem met enige regelmaat per sms berichten stuurt. Van Dijk: „Kenny is nog steeds heel betrokken bij de club. Hij smst soms uit het niets, ook naar andere spelers. Dit soort oudere spelers dragen ertoe bij dat Liverpool een echte familieclub blijft. We maken af en toe een babbeltje met elkaar. Het voelt altijd warm.”

Ryan Babel, eveneens oud-speler van Liverpool, stak vrijdagavond op zijn twitteraccount Dalglish al een hart onder de riem.