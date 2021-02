Daniil Medvedev overtuigend naar finale Australian Open

Het wordt de tweede grandslamfinale voor de 24-jarige Rus, die in 2019 de eindstrijd van de US Open verloor van Nadal. Djokovic jaagt in zijn 28e grandslamfinale op zijn achttiende grandslamtitel en zijn negende triomf in Melbourne.

Medvedev maakte vrijdag korte metten met Tsitsipas. Daar waar de Griek tegen Nadal een 2-0 acherstand in sets nog kon wegpoetsen, denderde de Rus wel hard door. In de derde set maakte Tsitsipas een break achterstand, maar bij een 5-5 stand moest hij opnieuw capituleren.

Het zal voor Medvedev een hels karwei worden om Djokovic te bedwingen in Melbourne. Dat lukte nog nooit iemand in de finale van de Australian Open. Nadal was er in 2012 dicht bij, maar kon toen in de langste finale ooit op grandslamniveau een 4-2 voorsprong in de vijfde set niet verzilveren.

De head to head biedt het nodige perspectief voor de Rus. Djokovic leidtmet 4-3 in onderlinge ontmoetingen, maar Medvdev won de laatste clash tussen de twee, in november tijdens de groepsfase van de ATP Finals in Londen.