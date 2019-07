Video: ploeggenoot Luuk de Jong deelt doodschop uit

Het gebeurde allemaal in het laatste kwartier van de wedstrijd toen bij Sevilla-speler Joris Gnagnon de stoppen doorsloegen. Hij deelde zonder pardon een doodschop uit aan Yasser Larouci van Liverpool. Gnagnon leek zijn gram te willen halen, omdat even daarvoor zijn ploeggenoot Munir El Haddadi door Dejan Lovren werd neergehaald. De arbiter liet doorspelen en dat zinde Gnagnon schijnbaar niet.

Bij Sevilla begon Luuk de Jong in de spits. De Spanjaarden wonnen de wedstrijd met 2-1. Nolito had Sevilla in de 34e minuut op voorsprong gebracht. Vlak voor rust was het Divock Origi die voor de gelijkmaker zorgde. Na de rode kaart bij een stand van 1-1 kon Liverpool, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum aan de aftrap verschenen en Ki-Jana Hoever als invaller binnen de lijnen kwam, niet doordrukken en incasseerde uiteindelijk dus nog een tegentreffer. Alejjandro Pozo bezorgde Sevilla in de laatste minuut de overwinning.