Kompanen herenigd: ook Van Ginkel keert terug bij Vitesse

Met Pröpper, Van Ginkel en de eveneens deze window aangetrokken Nicolas Isimat-Mirin heeft Vitesse-trainer Phillip Cocu drie spelers naar Arnhem gehaald met wie hij successen vierde in zijn periode als trainer van PSV.

Technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse toont zich zeer tevreden over de rentree van Van Ginkel: ,,In meerdere opzichten zijn wij zeer verheugd met de terugkeer van Marco bij Vitesse. In de eerste plaats is hij met zijn ervaring, voetballende kwaliteiten en teamgevoel natuurlijk een uitstekende toevoeging voor onze selectie. Daarnaast halen we opnieuw een echte clubman in huis, waarmee het Vitesse-gevoel nog verder versterkt wordt”, aldus Schmedes. “Ons middenveld kent, zeker met de komst van Pröpper en Van Ginkel, een uitstekende bezetting. De concurrentie is daarmee stevig, maar wat dit betreft doen we ook al goede zaken richting volgend seizoen.”

Dolgelukkig

Van Ginkel is dolgelukkig met zijn rentree in Arnhem: ,,Ik ben de afgelopen tien jaar op veel mooie plekken geweest, maar een comeback bij Vitesse heb ik in de tussentijd altijd in mijn hoofd gehouden. Deze club heeft mij grootgebracht, als voetballer en als mens. Het is prachtig om nu terug te keren, helemaal nadat Davy hetzelfde heeft gedaan. Het voelt alsof er oude tijden herleven, ook met de huidige technische staf bij Vitesse. Samen willen we ervoor zorgen dat de supporters en de Arnhemmers zo trots mogelijk op de club zijn. Daar wil ik natuurlijk een mooie bijdrage aan leveren.”

De middenvelder heeft een mooie historie bij Vitesse, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In de hoofdmacht speelde hij 111 duels, waarin hij 23 goals maakte. In 2013 verkaste Van Ginkel naar Chelsea. In zijn negenenhalf jaar buiten Arnhem droeg Van Ginkel de shirts van PSV, Chelsea, AC Milan, Stoke City en andermaal PSV. In Eindhoven won de middenvelder vijf prijzen, waaronder twee landskampioenschappen.