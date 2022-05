Van Wonderen: ’Verloren met Feyenoord bijna alleen maar bij Heerenveen’

Voetbal

Zinchenko in tranen voor WK-play-off Oekraïne

Ex-PSV’er Oleksandr Zinchenko is in tranen uitgebarsten op de afsluitende persconferentie voor de WK-play-off, die Oekraïne woensdagavond afwerkt in Schotland. Vanwege de oorlog in hun land kregen de Oekraïners eerder dit jaar uitstel voor de WK-play-off. De winnaar van het duel in Glasgow neemt het...