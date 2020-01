Griekse premier Mitsotakis dreigt met stilleggen voetbalcompetitie vanwege rellen

Hij zei al overleg te hebben gehad met Europese bond UEFA en wereldbond FIFA. "Als we de Super League stilleggen, zullen de eigenaren van de voetbalteams grote verliezen lijden, aangezien de clubs ook internationaal niet zullen spelen", aldus Mitsotakis.

De aanleiding voor de waarschuwingen van het Griekse regeringshoofd is het onderzoek naar misstanden in de hoogste Griekse voetbalcompetitie. Daar kwam uit dat de eigenaar van koploper PAOK Saloniki via een familielid ook de touwtjes in handen heeft bij nummer zeven Xanthi. De wetgeving in Griekenland staat dat niet toe.

Een sportrechtbank kan beide clubs straffen met puntenaftrek. Het bestuur van PAOK riep op tot verzet, waarna duizenden fans in Thessaloniki demonstreerden tegen de mogelijke straf.