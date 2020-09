US Open: Brady naar kwartfinale ten koste van op Kerber

Brady was als 28e geplaatst in New York en won in de derde ronde van de Française Caroline Garcia die de nummer 1 van de plaatsingslijst, de Tsjechische Karolina Pliskova, een ronde eerder had uitgeschakeld.

Het is voor Brady, de nummer 41 van de wereldranglijst, de eerste keer dat ze de kwartfinales haalt op een grandslamtoernooi. In 2017 strandde ze op de Australian Open en op de US Open in de vierde ronde.

In de kwartfinale treft ze de winnares van de partij tussen Joelija Poetintseva uit Kazachstan en Petra Martic uit Kroatië.