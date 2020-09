US Open: Koolhof met Kroaat Mektic in halve finale

Het als achtste geplaatste koppel was in New York in twee sets te sterk voor het Belgische koppel Sander Gille/Joran Vliegen. Koolhof en Mektic stapten na 1 uur en 38 minuten als winnaars de baan af: 7-6 (6) 6-3.

In de halve eindstrijd fungeren de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury als tegenstanders. Zij zijn de nummers 3 van de plaatsingslijst.

Rojer

Jean-Julien Rojer zit in New York ook nog in het dubbeltoernooi. De Nederlander komt met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau in de kwartfinales van het dubbelspel uit tegen Rohan Bopanna uit India en de Canadees Denis Shapovalov. Er zijn in verband met het coronavirus slechts 32 koppels tot het dubbeltoernooi toegelaten, de helft van wat gangbaar is.

Brady

Jennifer Brady bereikte in het enkelspel bij de vrouwen de kwartfinale. De 25-jarige Amerikaanse klopte in de achtste finale de als zeventiende geplaatste Angelique Kerber uit Duitsland in twee sets: 6-1, 6-4.

Brady was als 28e geplaatst en won in de derde ronde van de Française Caroline Garcia, die de nummer 1 van de plaatsingslijst (de Tsjechische Karolina Pliskova) een ronde eerder had uitgeschakeld.

Jennifer Brady.

Het is voor Brady, de nummer 41 van de wereldranglijst, de eerste keer dat ze de kwartfinale haalt op een grandslamtoernooi. In 2017 strandde ze op de Australian Open en op de US Open in de vierde ronde.

In de kwartfinale treft Brady Julia Putintseva uit Kazachstan. De 25-jarige nummer 35 van de wereld had meer dan tweeënhalf uur nodig om Petra Martic uit Kroatië te verslaan. Putintseva won uiteindelijk met 6-3 2-6 6-4 van de als achtste geplaatste Kroatische.

Zverev bereikt eenvoudig kwartfinales

Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de kwartfinale bereikt. De als vijfde geplaatste Duitser won met gemak van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-2 6-2 6-1.

Zverev haalde dit jaar de halve finale van de Australian Open en al twee keer de kwartfinales van Roland Garros. Op Flushing Meadows was de 23-jarige Duitser nog niet verder gekomen dan de vierde ronde.

Tegen de 21-jarige Spaanse nummer 99 van de wereldranglijst kwam de Duitser geen moment in problemen. Hij benutte zeven van zijn tien breakkansen en was na iets meer dan anderhalf uur klaar.

In de kwartfinales neemt Zverev het op tegen de winnaar van de partij tussen de Kroaat Borna Coric en de Australiër Jordan Thompson.