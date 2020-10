Steven Berghuis op zoek naar basisplaats én doelpunt in Oranje

Steven Berghuis glipt tijdens Nederland-Mexico langs Andres Guardado. Ⓒ BSR Agency

ZEIST - Steven Berghuis (28) was tijdens Nederland-Mexico (0-1) een van de weinige lichtpuntjes op de verder donkere avond. Het smaakt de aanvoerder van Feyenoord naar meer. „Ik moet nu belangrijk worden voor het elftal, echt iets toevoegen, zoals ik dat bij Feyenoord doe. Met goals en assists, zodat de bondscoach niet om me heen kan. Daar ben ik naar op zoek en werk ik hard voor”, zegt de ambitieuze international in de aanloop naar het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina van zondag.