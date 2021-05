Sport Kort: Demi Schuurs verliest eindstrijd in Madrid

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Demi Schuurs verliest eindstrijd in Madrid

16.00 uur: Het is Demi Schuurs op het grote WTA-toernooi van Madrid niet gelukt haar derde dubbelspeltitel van het seizoen te veroveren. Samen met haar dubbelpartner Gabriela Dabrowski uit Canada verloor Schuurs in de finale met 6-4 6-3 van Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië.

De eindstrijd kende maar liefst negen servicebreaks. Het duo Krejcikova/Siniakova, als tweede geplaatst, benutte na een uur en 20 minuten op de opslag van het als derde geplaatste koppel Schuurs/Dabrowski het eerste wedstrijdpunt.

De 27-jarige Schuurs, de nummer 11 op de wereldranglijst voor dubbelspeelsters, was dit seizoen al de sterkste in Doha en Charleston. Ze had negen duels op een rij gewonnen, inclusief een duel in de Billie Jean King Cup.

Tennis: Griekspoor naar finale challengertoernooi Praag

15.29 uur: Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in de finale van het challengertoernooi van Praag. De 24-jarige Griekspoor was bij de laatste vier met 7-6 (5) 6-3 te sterk voor de als eerste geplaatste Norbert Gombos, de mondiale nummer 89.

Griekspoor, de nummer 143 van de wereld, neemt het zondag in de finale op tegen de Duitser Oscar Otte. Hij kan dan zijn derde challengertitel veroveren. In 2018 was hij de beste in Tampere (Finland) en in 2019 in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina).

Sinds kort wordt Griekspoor, die na deze week gegarandeerd zijn beste ranking van 138 verbetert, bijgestaan door coach Raemon Sluiter.

Voetbal: Opnieuw blessure voor Real-speler Ramos

13.10 uur: Real Madrid kan zondag in de wedstrijd tegen Sevilla niet beschikken over Sergio Ramos. De 35-jarige voetballer heeft een spierblessure opgelopen. Hij trainde vrijdag en zaterdag ook niet mee.

De Spaanse voetbalclub heeft niet bekendgemaakt hoelang Ramos moet herstellen, maar volgens Spaanse media mist hij de laatste vier competitiewedstrijden.

Ramos heeft dan mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Real al gespeeld. Zijn contract bij de club loopt na dit seizoen af. De verdediger kwam door blessureleed weinig in actie. Hij stond woensdag voor het eerst in zeven weken tijd in de basis in het Champions League-duel met Chelsea. Ramos kon in de wedstrijd uitschakeling van Real niet voorkomen.

Basketbal: Lakers verliezen ook van Trail Blazers

08.40 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zicht op directe plaatsing voor de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA verloren. De regerend kampioen ging in de strijd om de zesde plaats in de tussenstand onderuit tegen Portland Trail Blazers. De Blazers waren met 101-106 te sterk en gingen de Lakers voorbij in de tussenstand. De zesde plek geeft recht op directe plaatsing voor de play-offs. De Lakers moeten deelnemen aan het zogenaamde play-in toernooi met de nummers 7 tot en met 10 om te kunnen meedoen aan de play-offs.

De Lakers hebben het zwaar vanwege het ontbreken van hun sterspeler LeBron James. Tegen de Blazers was ook de Duitser Dennis Schröder er niet bij. Hij zit in quarantaine omdat iemand in zijn omgeving positief was getest op het coronavirus.

Tegen de Blazers verloor de ploeg voor de achtste keer in de laatste tien duels.

Algemeen: IOC-vicevoorzitter: niets kan Olympische Spelen nog tegenhouden

John Coates, de vicepresident van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft vrijdag gezegd dat er niets meer is dat de Olympische Spelen in Tokio dit jaar nog in gevaar kan brengen. Coates deed die uitspraak ondanks de coronapandemie, die er vorig jaar al voor zorgde dat het internationale sportspektakel werd uitgesteld.

„Nee, dat is er niet”, antwoordde Coates zaterdag op de vraag van persagentschap AFP of er een scenario is dat ervoor kan zorgen dat de spelen voor juli nog worden uitgesteld of afgelast. De IOC-voorman zei dat het doorgaan van de Olympische Spelen in juli en augustus mogelijk zal zijn omdat de organisatoren een „speciaal gemaakte olympische bubbel” hebben ontworpen om de atleten en het Japanse volk te beschermen tegen het longvirus.

Coates, die namens het IOC de cöordinatiecommissie voor de spelen voorzit, zei zaterdag in Sydney tegen het Australisch Olympisch Comité dat de 484 Australische atleten zich kunnen voorbereiden op „de ervaring van hun leven.” Volgens Coates zeggen experts dat de spelen op een veilige manier doorgang kunnen vinden en wil het IOC de spelen niet koste wat kost laten doorgaan. De vicevoorzitter zei dat het IOC „elke dag heeft bijgeleerd” en dat het „boekwerk” aan gezondheidseisen voor deelnemers dat vorige week werd onthuld „een gids voor veilige en succesvolle spelen” is.

In Japan nam de twijfel over het laten doorgaan van de Olympische Spelen in de afgelopen maanden toe. Ook kromp het draagvlak onder Japanners voor het laten doorgaan van de Olympische Spelen sterk. Zo’n 230.000 inwoners van het land hebben een petitie getekend waarin wordt opgeroepen de spelen af te gelasten. De Australische sportbestuurder noemde de omslaande publieke opinie in Japan „een zorg.”